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Fußballreise nach Italien: Mit Ruefa den AC Milan erleben

Neuer Trainer, großer Umbruch – doch im San Siro ist die Begeisterung für den AC Milan ungebrochen. So kommst du an Tickets und erlebst die Rossoneri live.

Fußballreise nach Italien: Mit Ruefa den AC Milan erleben Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Fast wäre mit Oliver Glasner ein österreichischer Coach beim AC Milan gelandet.

Der Oberösterreicher galt lange Zeit als Favorit auf den Trainerstuhl bei den Rossoneri aus - am Ende entscheidet sich der Klub für den Portugiesen Ruben Amorim, Glasner geht dagegen leer aus.

Glücklich macht die Fanszene dagegen die Absage von Teamchef Ralf Rangnick, der dem AC Milan kurz vor Start der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko absagt. Der 67-jährige Deutsche ist als Technischer Direktor im Gespräch gewesen.

Gesamte sportliche Führung muss gehen

Es ist kein Wunder, dass es nach Saisonende drunter und drüber bei den Mailändern gegangen ist: Am letzten Spieltag verspielt das Team von Massimiliano Allegri mit einer 1:2-Heimniederlage den fast schon sicher geglaubten Platz in der UEFA Champions League.

Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten: Neben Trainer Allegri muss die gesamte sportliche Führung ihren Hut nehmen.

© IMAGO / PA Images
Ruben Amorim, der zuletzt Teamchef bei Manchester United war, übernimmt in der kommenden Saison den Trainerposten beim AC Milan.

An die großen Erfolge aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren können die Rossoneri in den vergangenen Jahren nicht ganz anschließen.

In den vergangenen Jahren hat Milan zweimal den "scudetto" geholt - 2010/11 und zuletzt 2021/22. Der letzte Titel in der UEFA Champions League ist bereits 19 Jahre her.

AC Milan

Mailand

Sportreisen Fußball
3 Nächte 28.05.2027 - 31.05.2027

Preis Pro Person: 459€

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AC Milan Tickets: San Siro zu 97 Prozent ausgelastet

Trotz sportlich wechselhafter Jahre ziehen die "Teufel" weiterhin Menschenmassen in den Bann, denn das Giuseppe-Meazza-Stadion zählt nicht umsonst zu den legendärsten Fußballarenen Europas.

In der abgelaufenen Saison sind durchschnittlich 73.370 Zuseher ins altehrwürdige Giuseppe-Meazza-Stadion gepilgert, um den AC Milan live zu erleben - damit ist das San Siro bei Milan-Spielen zu knapp 97 Prozent ausgelastet gewesen.

Wer ein Heimspiel der Rossoneri live erlebt, kann sich auf eine einzigartige Fankultur und italienischen Spitzenfußball in einem der traditionsreichsten Stadien der Welt freuen.

© Unsplash/ Zach Rowlandson
Zählt zu den legendärsten Fußball-Arenen Europas: das San Siro.

Inklusive AC Milan Tickets: Mit Ruefa nach Mailand

Die Begeisterung für den AC Milan ist ungebrochen und Tickets sind daher heiß begehrt. Alle, die den AC Milan live im San Siro erleben möchten, finden im Sportreise-Angebot von Ruefa eine unkomplizierte Komplettlösung, bei der sich Fußball-Fans um nichts kümmern müssen - AC Milan Tickets inklusive!

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Die inkludierten Leistungen bei der Reise:

  • 3 Nächte im 4* Duo Milan Porta Nuova Marriott 

  • im Einzel- oder Doppelzimmer

  • inkl. Frühstück

  • Eintrittskarte für ein Heimspiel des AC Milan in der Kategorie Längsseite Oberrang

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