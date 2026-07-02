Fußballreise nach Italien: Mit Ruefa den AC Milan erleben

Fast wäre mit Oliver Glasner ein österreichischer Coach beim AC Milan gelandet.

Der Oberösterreicher galt lange Zeit als Favorit auf den Trainerstuhl bei den Rossoneri aus - am Ende entscheidet sich der Klub für den Portugiesen Ruben Amorim, Glasner geht dagegen leer aus.

Glücklich macht die Fanszene dagegen die Absage von Teamchef Ralf Rangnick, der dem AC Milan kurz vor Start der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko absagt. Der 67-jährige Deutsche ist als Technischer Direktor im Gespräch gewesen.