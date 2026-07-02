Fußballreise nach Italien: Mit Ruefa den AC Milan erleben

Gesamte sportliche Führung muss gehen
Es ist kein Wunder, dass es nach Saisonende drunter und drüber bei den Mailändern gegangen ist: Am letzten Spieltag verspielt das Team von Massimiliano Allegri mit einer 1:2-Heimniederlage den fast schon sicher geglaubten Platz in der UEFA Champions League.
Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten: Neben Trainer Allegri muss die gesamte sportliche Führung ihren Hut nehmen.
An die großen Erfolge aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren können die Rossoneri in den vergangenen Jahren nicht ganz anschließen.
In den vergangenen Jahren hat Milan zweimal den "scudetto" geholt - 2010/11 und zuletzt 2021/22. Der letzte Titel in der UEFA Champions League ist bereits 19 Jahre her.
AC Milan Tickets: San Siro zu 97 Prozent ausgelastet
Trotz sportlich wechselhafter Jahre ziehen die "Teufel" weiterhin Menschenmassen in den Bann, denn das Giuseppe-Meazza-Stadion zählt nicht umsonst zu den legendärsten Fußballarenen Europas.
In der abgelaufenen Saison sind durchschnittlich 73.370 Zuseher ins altehrwürdige Giuseppe-Meazza-Stadion gepilgert, um den AC Milan live zu erleben - damit ist das San Siro bei Milan-Spielen zu knapp 97 Prozent ausgelastet gewesen.
Wer ein Heimspiel der Rossoneri live erlebt, kann sich auf eine einzigartige Fankultur und italienischen Spitzenfußball in einem der traditionsreichsten Stadien der Welt freuen.
Inklusive AC Milan Tickets: Mit Ruefa nach Mailand
Die Begeisterung für den AC Milan ist ungebrochen und Tickets sind daher heiß begehrt. Alle, die den AC Milan live im San Siro erleben möchten, finden im Sportreise-Angebot von Ruefa eine unkomplizierte Komplettlösung, bei der sich Fußball-Fans um nichts kümmern müssen - AC Milan Tickets inklusive!
Die inkludierten Leistungen bei der Reise:
3 Nächte im 4* Duo Milan Porta Nuova Marriott
im Einzel- oder Doppelzimmer
inkl. Frühstück
Eintrittskarte für ein Heimspiel des AC Milan in der Kategorie Längsseite Oberrang