Exklusives Fußballwochenende in München mit dem FC Bayern

Erlebe das ultimative Fußballwochenende in München – der Heimat des FC Bayern! Freue dich auf eine Stadiontour durch die Allianz Arena inklusive eines Besuchs der FC Bayern Welt. Ein unvergessliches Highlight ist natürlich das Bundesliga-Spiel des Stern des Südens, bei dem du die Spannung und Leidenschaft der Bayern- Fans hautnah erleben kannst. Abgerundet wird dein Aufenthalt mit zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel in München. Somit bleibt dir genug Zeit die Hauptstadt von Bayern zu erkunden oder in einem der berühmten Biergärten die kulinarischen Highlights von München zu genießen. So ein Wochenende voller Sport, Kultur und kulinarischem Genuss lässt keine Wünsche mehr offen.