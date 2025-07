Die neuen Snack-Highlights von MaxiNutrition

presented by

MaxiNutrition sorgt jetzt für frischen Wind im Snackregal und bringt zwei Produktneuheiten auf den österreichischen Markt, die genau das bieten: Die Protein Waffle Bars und die Better Choice Protein Bars vereinen bewusste Ernährung, Funktionalität und vollen Geschmack – ideal für alle, die aktiv leben und dabei auf Qualität setzen möchten.

Knusprig. Cremig. Überraschend: Die neuen Protein Waffle Bars

Mit den neuen Protein Waffle Bars in den Geschmacksrichtungen „Milk & Hazelnut“ sowie „Hazelnut Spread“ definiert MaxiNutrition den klassischen Eiweißriegel neu. Die Kombination aus knuspriger Waffel und cremiger Füllung sorgt für ein Geschmackserlebnis, das begeistert, ganz ohne schlechtes Gewissen. Hochwertiges Protein trifft auf zuckerreduzierte Rezeptur – ideal für alle, die bewusst snacken und gleichzeitig ihren Muskelaufbau und -erhalt fördern möchten.

Better Choice Protein Bars: Wenn bewusster Genuss zur Selbstverständlichkeit wird

Der Name ist Programm: Die neuen Better Choice Protein Bars in den Geschmackrichtungen „Chocolate Brownie“ und „Peanut Caramel“ bieten kompromisslosen Geschmack, eine ausgewogene Nährstoffbilanz und ein handliches Format. Für alle, die sich auch im stressigen Alltag nicht zwischen Funktionalität und Genuss entscheiden wollen – ob als schneller Energielieferant vor dem Meeting, nach dem Workout oder als smarter Ersatz für klassische Süßigkeiten.

Pistazien-Power für den Alltag: Der neue Protein Waffle Bar Pistachio Spread

Pistazien sind aktuell aus der Genusswelt nicht mehr wegzudenken – ob als Eis, im Dessert oder in einer Tafel Schokolade: Der feine, leicht nussige Geschmack liegt voll im Trend. MaxiNutrition greift diesen Hype jetzt auf und bringt den beliebten Geschmack endlich ins Snackregal – mit dem neuen Protein Waffle Bar Pistachio Spread.

Der knusprig-cremige Riegel kombiniert luftig-leichte Waffellagen mit einer unwiderstehlichen Pistazienfüllung – für den perfekten Mix aus Genuss und Funktionalität. 10 Gramm Protein pro Riegel, kein zugesetzter Zucker und der verführerische Pistaziengeschmack machen diesen Snack zum idealen Begleiter für aktive Tage. Egal ob als smarter Snack nach dem Training, Energiequelle im Büro oder kleine Belohnung zwischendurch – der Protein Waffle Bar Pistachio Spread passt in jede Tasche und jeden Lifestyle. MaxiNutrition trifft damit erneut den Puls der Zeit: Trendgeschmack, hochwertige Inhaltsstoffe und funktionaler Mehrwert in einem.

Mit den zwei Produktkategorien Protein Waffle Bars und Better Choice baut MaxiNutrition seine Position im Bereich funktionaler Ernährung konsequent aus. Hochwertige Inhaltsstoffe, moderne Rezepturen und ein Lebensgefühl, das Bewegung, Balance und bewussten Genuss verbindet – dafür steht die Marke. Egal ob im Alltag, beim Sport oder unterwegs: MaxiNutrition unterstützt alle, die täglich ihr Bestes geben.

Mehr Infos unter: www.maxinutrition.at