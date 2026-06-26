Adrenalin zum Anfassen: Die „Masters of Dirt World“ in Korneuburg

Eine Geburtstagsparty, über die man noch lange spricht
Über den regulären Betrieb hinaus richtet die Masters of Dirt World auch private und betriebliche Veranstaltungen aus – und setzt damit auf Erlebnisse, die für immer im Gedächtnis bleiben. Kinder- wie Erwachsenengeburtstage lassen sich auf dem Gelände feiern; für Unternehmen bietet der Park Firmen- und Teamevents, die echte Action mit Teamgeist verbinden und sich deutlich vom üblichen Programm abheben. Kostenfreie Parkplätze stehen direkt am Gelände bereit, Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.
Standortvorteil Korneuburg
Für den Betreiber ist der Standort ein wesentlicher Faktor: Die Nähe zu Wien, die gute Erreichbarkeit und das großzügige Platzangebot mit Parkmöglichkeiten direkt vor Ort machen Korneuburg zur idealen Heimat für das Projekt. Die Anlage versteht sich damit zugleich als Freizeitangebot für die Region und als Anziehungspunkt für Gäste aus dem Wiener Umland.
20 Prozent Ermäßigung für Leserinnen und Leser
Anlässlich der Vorstellung gewährt die Masters of Dirt World eine Ermäßigung von 20 Prozent auf Buchungen. Der Rabatt lässt sich mit dem Code StadtKorneuburg_20 einlösen – wahlweise online über das Buchungssystem (Eversports) oder direkt vor Ort an der Anlage.
Öffnungszeiten
Saison März bis November
Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 9:00 – 18:00 Uhr