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Adrenalin zum Anfassen: Die „Masters of Dirt World“ in Korneuburg

Was das Publikum von der weltbekannten Action-Show kennt, gibt es in Korneuburg jetzt zum Selbsterleben – von März bis November, für Einsteiger ebenso wie für Geübte.

Adrenalin zum Anfassen: Die „Masters of Dirt World“ in Korneuburg Foto: © mastersofdirt
Textquelle: © LAOLA1

Dröhnende Motoren, meterhohe Sprünge, dieser kurze Moment in der Luft – was die Fans der „Masters of Dirt“ jahrelang nur von der Tribüne aus bejubelt haben, können sie in Korneuburg jetzt selbst erleben. Mit der Masters of Dirt World hat die weltbekannte Action-Sports-Show vor den Toren Wiens einen eigenen Action Park bekommen: ein Gelände, auf dem nicht zugeschaut, sondern selbst gefahren und ausprobiert wird. Geöffnet ist die von der Fechter Events GmbH betriebene Anlage saisonal von März bis November – und sie liegt mit der Adresse In der Wegscheid 5 / Korneuburg nur rund 20 Autominuten von Wien entfernt.

Vom ersten Versuch bis zum sicheren Sprung

Und das Beste daran: Man muss nichts können. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht nur an erfahrene Sportlerinnen und Sportler. Zwei E-Motocross-Strecken – eine eigene Kinderstrecke sowie eine Strecke für ältere und erwachsene Fahrer – ermöglichen den Einstieg im jeweils eigenen Tempo. Passende Elektro-Bikes stehen vor Ort bereit, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Dazu kommen ein Skatepark mit Airbag, ein Trampolinbereich und ein Padel-Court. Wer den Sport bisher nur aus der Ferne bestaunt hat, sitzt hier unter Anleitung von Profis erstmals selbst im Sattel.

© mastersofdirt

Eine Geburtstagsparty, über die man noch lange spricht

Über den regulären Betrieb hinaus richtet die Masters of Dirt World auch private und betriebliche Veranstaltungen aus – und setzt damit auf Erlebnisse, die für immer im Gedächtnis bleiben. Kinder- wie Erwachsenengeburtstage lassen sich auf dem Gelände feiern; für Unternehmen bietet der Park Firmen- und Teamevents, die echte Action mit Teamgeist verbinden und sich deutlich vom üblichen Programm abheben. Kostenfreie Parkplätze stehen direkt am Gelände bereit, Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.

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Standortvorteil Korneuburg

Für den Betreiber ist der Standort ein wesentlicher Faktor: Die Nähe zu Wien, die gute Erreichbarkeit und das großzügige Platzangebot mit Parkmöglichkeiten direkt vor Ort machen Korneuburg zur idealen Heimat für das Projekt. Die Anlage versteht sich damit zugleich als Freizeitangebot für die Region und als Anziehungspunkt für Gäste aus dem Wiener Umland.

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20 Prozent Ermäßigung für Leserinnen und Leser

Anlässlich der Vorstellung gewährt die Masters of Dirt World eine Ermäßigung von 20 Prozent auf Buchungen. Der Rabatt lässt sich mit dem Code StadtKorneuburg_20 einlösen – wahlweise online über das Buchungssystem (Eversports) oder direkt vor Ort an der Anlage.

Öffnungszeiten

Saison März bis November

Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 9:00 – 18:00 Uhr

Informationen & Buchung

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