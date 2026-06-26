Adrenalin zum Anfassen: Die „Masters of Dirt World“ in Korneuburg

Dröhnende Motoren, meterhohe Sprünge, dieser kurze Moment in der Luft – was die Fans der „Masters of Dirt“ jahrelang nur von der Tribüne aus bejubelt haben, können sie in Korneuburg jetzt selbst erleben. Mit der Masters of Dirt World hat die weltbekannte Action-Sports-Show vor den Toren Wiens einen eigenen Action Park bekommen: ein Gelände, auf dem nicht zugeschaut, sondern selbst gefahren und ausprobiert wird. Geöffnet ist die von der Fechter Events GmbH betriebene Anlage saisonal von März bis November – und sie liegt mit der Adresse In der Wegscheid 5 / Korneuburg nur rund 20 Autominuten von Wien entfernt.

Vom ersten Versuch bis zum sicheren Sprung

Und das Beste daran: Man muss nichts können. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht nur an erfahrene Sportlerinnen und Sportler. Zwei E-Motocross-Strecken – eine eigene Kinderstrecke sowie eine Strecke für ältere und erwachsene Fahrer – ermöglichen den Einstieg im jeweils eigenen Tempo. Passende Elektro-Bikes stehen vor Ort bereit, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Dazu kommen ein Skatepark mit Airbag, ein Trampolinbereich und ein Padel-Court. Wer den Sport bisher nur aus der Ferne bestaunt hat, sitzt hier unter Anleitung von Profis erstmals selbst im Sattel.