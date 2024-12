Erlebe ein Heimspiel des SK Rapid Wien in einer exklusiven VIP-Loge und tauche ein in die einzigartige Atmosphäre des Allianz Stadions. Mit der derzeit starken Saison und der beeindruckenden Leistung des Teams bietet Rapid spannende Spiele und eine unvergleichliche Stimmung im Stadion – das ist Fußball der Extraklasse! Dieses Paket zur Verfügung gestellt von Tipico, gibt dir und einer Begleitperson die Chance, Rapid hautnah zu erleben und dabei luxuriöse Annehmlichkeiten in einer Premium-Loge zu genießen.