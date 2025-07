Marc Marquez setzt ein weiteres Ausrufezeichen und feiert im Rennen von Brünn den fünften (!) Sieg in Folge, während der österreichische Rennstall KTM mit einem Podestplatz aufzeigen kann.

Gleich in den Startkurven liefern sich Pole-Setter Francesco Bagnaia, Marc Marquez und Marco Bezzecchi ein heißes Duell um die Führung. Bezzecchi kann sich im Dreikampf zunächst durchsetzen und führt das Feld für einige Runden an.

In der zweiten Runde der erste Crash: Der WM-Zweite Alex Marquez (sticht zu übermotiviert in die Kurve und nimmt Joan Mir mit ins Kies. Nur fünf Runden später fällt mit Enea Bastianini ein KTM-Fahrer auf Platz vier liegend aus, nachdem er zu spät auf der Bremse ist und wegrutscht.

In Runde acht übernimmt dann Marc Marquez die Führung, zieht an Bezzecchi vorbei und gibt die Führung in weiterer Folge nicht mehr her.

Marquez souverän - KTM mit starker Performance und Podest

Zu feiern hat am Sonntag auch Pedro Acosta. Der 21-jährige KTM-Pilot hält Bagnaia, der Vierter wird, auf Distanz und fährt den umjubelten dritten Platz für den österreichischen Rennstall ein. Bezzecchi wird Zweiter.

Weltmeister Jorge Martin fährt bei seinem Comeback auf den siebenten Rang.

Marquez feiert indes seinen achten Grand-Prix-Sieg der laufenden MotoGP-Saison, den fünften in Folge. Es ist das erste Mal, dass ein Ducati-Pilot fünf Grand Prix in Serie gewinnt.

Der Spanier marschiert damit nahezu unaufhaltsam Richtung WM-Titel Nummer neun. Da sein Bruder in Brünn ohne Punkte bleibt, beträgt sein Vorsprung in der WM bereits 120 Zähler.

