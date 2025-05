Zukunft geklärt? Verstappen wohl 2026 auch fix bei Red Bull

Bleibt er oder verlässt Verstappen den Red Bull-Rennstall?

Das ist bereits seit langer Zeit eine heiße diskutierte Frage in der Königsklasse des Motorsports.

Nun scheint allerdings ein Verbleib für die kommende Saison so gut wie sicher. Denn laut italienischen Berichten von "Motorsport.com" ist die Zukunft des Niederländers fast geklärt.

Ausstiegsklausel unrealistisch

Ein Wechsel für den vierfachen Weltmeister ist nämlich offenbar nur bei einer Ausstiegsklausel möglich, die nicht mehr realistisch scheint. Verstappen müsste sich nämlich nach dem Grand Prix von Spielberg am Red Bull Ring Ende Juni außerhalb der Top-4 der Fahrerwertung befinden.

Derzeit belegt der Niederländer nach den beiden Rennsiegen in Japan und Imola hinter dem McLaren-Duo den dritten Platz (136 Punkte). Sein Vorsprung auf den WM-Fünften Charles Leclerc (Ferrari) beträgt 57 Zähler.

Der GP in der Steiermark findet in vier Wochen statt. Vor dem elften WM-Lauf der Saison in Österreich kommt es nurmehr zum kommenden GP in Barcelona und dem Rennen in Kanada.

Da in Barcelona, Montreal und heuer auch in Spielberg kein Sprintrennen stattfindet, scheint ein derartiger Rückfall von Verstappen äußerst ausgeschlossen.

Sollte der 65-fache Rennsieger nun Barcelona am Sonntag mit einem Vorsprung von mindestens 50 Zählern auf den WM-Fünften verlassen, wäre die Zukunft des Niederländers wohl gesichert.

