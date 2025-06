Toto Wolff: "Schreibt niemals Lewis Hamilton ab"

Es ist noch nicht die Saison des Lewis Hamilton.

Seit seinem Wechsel zu Ferrari fährt der siebenfache Weltmeister einem Podium und seinem Teamkollegen Charles Leclerc hinterher. Einzig den Sieg beim Sprint in China hat der Brite heuer zu Buche stehen.

Trotz der eher mageren Ausbeute bekommt der 40-Jährige nun Rückendeckung von Toto Wolff: "Man verlernt das Fahren nicht so schnell", sagt der 53-jährige Wiener im Bloomberg-Podcast "Hot Pursuit."

"2021 war großartig, dann haben sich die Regularien geändert und es ist ein bisschen schwieriger geworden, aber er hat noch immer auf einem hohen Level performt", führt Wolff fort.

"Schreibt niemals Lewis Hamilton ab"

2023 ist Hamilton hinter den dominierenden Red Bulls von Max Verstappen und Sergio Perez Dritter in der Fahrer-WM geworden, im Vorjahr hat er sowohl das Rennen in Silverstone als auch jenes in Spa gewonnen.

"Ich denke, jeder braucht etwas Zeit, um sich anzupassen", spricht der Mercedes-Motorsportchef die Umstellung auf ein neues Auto, die Unterschiede im Fahrverhalten und das neue Ingenieurs-Team an, mit dem man versucht, das Auto auf seinen Fahrstil abzustimmen.

Bei Hamilton zeigt sich außerdem "zu Beginn der Saison oft dasselbe Muster. Er muss sein Mojo finden und dann war er in der zweiten Saisonhälfte immer stark - also schreibt niemals Lewis Hamilton ab."