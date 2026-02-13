NEWS

Russell mit Bestzeit in dritter Vormittagssession

Der Brite stellt am dritten Testtag in Bahrain die Vormittagsbestzeit auf - es ist die bisher schnellste Zeit dieses Tests.

George Russell sichert sich am Vormittag des dritten Testtags in Bahrain die Bestzeit!

Der Mercedes-Pilot verweist Ferraris Lewis Hamilton auf Platz zwei (+0,291), Max Verstappen klassiert sich auf Rang drei (+1,423). Mit einer Rundenzeit von 1:33,918 stellt der Brite zudem die bisher schnellste Rundenzeit im Rahmen dieses Tests auf.

Oliver Bearman wird im Haas Vierter, gefolgt von Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine) und Carlos Sainz (Williams). Liam Lawson wird im Racing Bill Achter, Gabriel Bortoleto im Audi Neunter, Lance Stroll im Aston Martin Zehnter und Valtteri Bottas im Cadillac Elfter.

Bottas rollt aus

Gegen Ende der ersten Stunde gibt es eine Rote Flagge, als der Cadillac von Comebacker Valtteri Bottas auf der Strecke zum Stehen kommt.

Am Nachmittag folgt die letzte Session dieses ersten Tests. Mercedes, Red Bull, Haas, Audi, Williams und Cadillac tauschen ihre Fahrer - die restlichen Teams bleiben unverändert.

