Bittere Nachrichten für Oliver Bearman!

Der Haas-Pilot bekommt für den Großen Preis von Monaco eine 10-Plätze-Startstrafe aufgebrummt. Heißt: Der Brite muss zehn Plätze weiter hinten starten, als ursprünglich qualifiziert.

Der Grund? Bearman scheint im Zuge einer Trainingsession ein unerlaubtes Überholmanöver während einer Roten Flagge begangen zu haben. Nach gründlicher Analyse der verfügbaren Bilder entscheiden die Stewards auf die Strafversetzung.

Nicht nur Bearman wird weiter hinten, als eigentlich qualifiziert, starten. Lance Stroll (Aston Martin) bekam bereits zuvor aufgrund einer Kollision mit Lokalmatador Charles Leclerc im ersten freien Training eine Ein-Platz-Strafe.

BREAKING: Ollie Bearman receives a 10-place grid penalty for overtaking under red flag conditions in FP2#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/dJ6yhXuDij