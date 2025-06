Österreich GP: Verstappen fährt mit speziellem Helmdesign

Max Vestappen hat für das Red-Bull-Heimrennen in Spielberg ein spezielles Helmdesign präsentiert.

Der vierfache Weltmeister wird dabei mit einem deutlich dunkleren Design als üblich an den Start gehen. Statt der weißen Grundfarbe setzt der Niederländer auf ein dunkles Blau mit orangen Akzenten.

Das Helmdesign wird jedoch nicht nur am Red Bull Ring zu sehen sein: Der 27-Jährige bestreitet damit auch seine beiden Heimrennen in Spa-Francorchamps (Belgien) und Zandvoort (Niederlande).

Der Zeitplan des F1-Wochenendes in Spielberg >>>

Beim Grand Prix am kommenden Sonntag will Verstappen - wie schon in Kanada - den Rückstand in der WM-Wertung auf das McLaren-Führungsduo Oscar Piastri und Lando Norris verkürzen.

Österreich ist für gewöhnlich ein guter Boden für den Niederländer. Mit fünf Siegen ist der amtierende Weltmeister Rekordsieger auf dem Red Bull Ring. Auf dem Weg zu seinem sechsten Sieg verpatzt die Boxencrew vergangenes Jahr den zweiten Boxenstopp - Norris holt Verstappen ein, in den Schlussrunden kommt es zum Crash zwischen ihm und Norris.

Dirndl, Schnitzel, Fans & Promis - Best of Spielberg 2024