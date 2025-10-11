Norris: Besser als Verstappen sein? "Fast unmöglich"

"Er ist einer der besten Fahrer aller Zeiten in der Formel 1", ließ Lando Norris gegenüber "ESPN" aufhorchen.

Der McLaren-Pilot sprach allerdings nicht von sich selbst in der dritten Person oder seinem Teamkollegen. Nein, die Rede war von Max Verstappen.

Schon seit Jahren unterstrich Norris, dass er Verstappen für den besten F1-Piloten der Welt halte. Der Brite ordnet sich selbst dahinter ein - und glaubt auch nicht, dass andere Fahrer den Niederländer übertrumpfen:

"Dann kann man sagen, dass er sich verpissen soll"

"Wenn jemand dir sagt: 'Ja, ich bin so gut wie Verstappen', dann kann man demjenigen einfach sagen, dass er sich verpissen soll. Jeder Fahrer auf der Welt kann so etwas mit Zuversicht behaupten, aber ich halte das für fast unmöglich."

Ausschlaggebend dafür sei laut Norris aber nicht schlichtweg das Talent Verstappens, sondern die Tatsache, dass er aus einer Rennfahrer:innen-Familie stammt. Verstappens Mutter war Kartfahrerin, sein Vater F1-Pilot: "Es ist schwierig, jemanden zu schlagen, der in dieses F1-Cockpit hineingeboren wurde."

Dem entgegen steht Norris, der nicht aus einer Familie mit Rennfahr-Bezug kommt.

"Würde schon als Baby anfangen"

Hätte es sich der Brite aussuchen können, dann "hätte ich auch eine Mutter und einen Vater, die Rennfahrer wären, würde schon als Baby im Fahrerlager anfangen, in demselben Alter wie Verstappen mit dem Kartfahren beginnen."

Deshalb betont Norris, dass eigentlich alle F1-Piloten auf Verstappen "aufholen" müssen, "denn er wurde in seine jetzige Position gebracht." Und trotzdem ist der WM-Zweite von sich überzeugt: Glaube ich, dass ich an manchen Tagen besser bin? Ja. Glaube ich, dass mein Teamkollege an manchen Tagen besser ist? Ja."

Was Verstappen von der Konkurrenz abhebe, sei allerdings die Konstanz: "Es geht darum, wie gut er darin ist, konstant zu sein und das ist beeindruckend."

Der Niederländer werde immer bei 100 Prozent sein. "und wenn er einen schlechten Tag hat, ist er auf 99 Prozent."

