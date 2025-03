Nach zwei Rennen! Fahrertausch bei Red Bull wohl beschlossen

Der erste Fahrerwechsel der noch jungen Formel-1-Saison dürfte beschlossen sein.

Mehreren Medienberichten zufolge wird Yuki Tsunoda ab dem kommenden Grand Prix von Japan bei Red Bull Racing für Liam Lawson übernehmen. Der Tausch würde demnach schon nach zwei gefahrenen Rennen passieren.

Wie unter anderem "De Telegraaf" berichtet, soll die Entscheidung beim Team von Weltmeister Max Verstappen bei einem Meeting in Dubai gefallen sein, wo Red-Bull-Haupteigentümer Chalerm Yoovidhya wohnt. Auch Motorenhersteller Honda soll involviert sein, sie sollen Tsunoda finanziell unterstützen.

Lawson enttäuschte, Tsunoda überzeugte

Während Lawson bislang Schwierigkeiten hatte, in Australien ausschied und in Shanghai nicht punkten konnte, überzeugte Tsunoda bei den Racing Bulls, was die Gerüchte über einen Fahrerwechsel aufkommen ließ.

Dass diese Gerüchte Realität geworden sind, soll von Red Bull im Laufe der Woche kommuniziert werden. Am Donnerstag steht in Milton Keynes noch ein Meeting an, wo die bislang nicht zufriedenstellende Performance des Autos besprochen werden soll.