Bericht: Verstappens Zukunftsentscheidung steht fest

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich einem Medienbericht zufolge dafür entschieden, auch im kommenden Jahr beim Austro-Rennstall Red Bull Racing zu bleiben.

Wie die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" berichtete, ist ein Abschied nach dieser Saison für den 27-jährigen Niederländer demnach kein Thema mehr. Damit wäre auch ein baldiger Wechsel zu Mercedes, über den seit Monaten heiß spekuliert wird, vom Tisch. Eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht.

Allerdings hatte Verstappen zuletzt immer wieder betont, dass es weiterhin sein Ziel sei, "dass ich bis zum Ende meiner Karriere hier fahre". Das sagte er erst am vergangenen Donnerstag im Fahrerlager von Spa-Francorchamps.

Ob es wirklich so kommt, schien da aber noch offen. Der viermalige Weltmeister besitzt bei Red Bull zwar noch einen gültigen Vertrag bis Ende 2028, ist mit der aktuellen sportlichen Situation aber unzufrieden.

Ausstiegsklausel kann nicht mehr greifen

Er hat den Anschluss an die WM-Spitze mit den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris verloren. Zudem wurde immer wieder über mögliche Ausstiegsklauseln berichtet. Laut "De Telegraaf" hätte es noch eine Klausel gegeben, die nun aber nicht mehr greifen kann.

Wäre Verstappen zu Beginn der Sommerpause im August schlechter als Rang drei in der WM-Gesamtwertung platziert, hätte er wohl vorzeitig aus seinem Vertrag herausgekonnt. Er wird die dritte Position aber auch nach dem Rennen am kommenden Wochenende in Budapest behalten und kann nicht mehr auf Rang vier abrutschen.

Laut des Berichts habe sich Verstappen aber unabhängig von der angeblichen Platzierungsklausel dafür entschieden, beim Team zu bleiben, für das er schon seit 2016 fährt. Im Auto von Red Bull Racing gewann er bisher 65 Formel-1-Rennen.

