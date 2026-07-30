Talente-Friedhof Red Bull Racing

Was sich schon abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit: Liam Lawson muss nach dem zweiten Rennen der Saison sein Cockpit an Yuki Tsunoda abgeben. Während der Zeitpunkt durchaus sehr früh gewählt ist, kommt die Entscheidung alles andere als überraschend.

Historisch gesehen ist die Akte Lawson nur eine unter vielen bei Red Bull Racing und Schwesterteam Racing Bulls (Alpha Tauri/Toro Rosso) - wir haben die gescheiterten F1-Talente beim Brause-Tream aufgelistet.