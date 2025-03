Sauber-Nachwuchsfahrerin Emma Felbermayr ist China ihr erstes Qualifying in der F1 Academy bestens gelungen!

Im Zeitfahr-Training um die Pole-Position für das Sonntagsrennen belegt die Oberösterreicherin in Rodin-Diensten zwar "nur" Rang sieben, wird aber beim Rennen am Samstag von Platz zwei starten.

Denn in der Frauen-Nachwuchsserie wird die Startaufstellung für den ersten Lauf des Wochenendes (den Samstag) invertiert, wobei das nur die ersten acht Positionen betrifft. Felbermayr wird deshalb aus der ersten Reihe neben Prema-Pilotin Nina Gademan aus den Niederlanden losfahren.

Am Sonntag wird die 18-Jährige von Rang sieben starten. Die Pole-Position für das Rennen am Sonntag holt erstmals die Niederländerin Maya Weug (MP Motorsport), die zugleich als Ferrari-Nachwuchsfahrerin antritt. Felbermayr fehlen in der Entscheidung 0,848 Sekunden.

Felbermayr hat zudem im Qualifying das Rodin-interne Triell entschieden. Ihre beiden britischen Teamkolleginnen Chloe Chong (10.) und Ella Loyd (11./McLaren) haben auf die Welserin einen Rückstand von 0,352 bzw. 0,536 Sekunden.

