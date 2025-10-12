Suche
    Riss in der Scheibe - Nigerias Nationalelf musste notlanden

    Der Flieger musste auf der Rückreise von einem WM-Qualispiel notlanden.

    Riss in der Scheibe - Nigerias Nationalelf musste notlanden
    Schock für die nigerianische Nationalmannschaft!

    Auf der Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho mussten die Super Eagles wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden.

    Der Vorfall ereignete sich nach einem routinemäßigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, sodass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.

    Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilt der Verband NFF mit.

    In der Quali auf Rang drei

    Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag in Polokwane in Südafrika gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Qualifikation gewahrt.

    Mit 14 Punkten liegt der dreifache Afrikameister drei Zähler hinter Benin. Zweiter ist Südafrika (15).

    Diese 20 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

