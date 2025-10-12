Riss in der Scheibe - Nigerias Nationalelf musste notlanden

Schock für die nigerianische Nationalmannschaft!

Auf der Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho mussten die Super Eagles wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden.

Der Vorfall ereignete sich nach einem routinemäßigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, sodass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.

Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilt der Verband NFF mit.

In der Quali auf Rang drei

Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag in Polokwane in Südafrika gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Qualifikation gewahrt.

Mit 14 Punkten liegt der dreifache Afrikameister drei Zähler hinter Benin. Zweiter ist Südafrika (15).

