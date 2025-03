Erfreuliche Nachrichten für Klagenfurt-Stürmer David Toshevski!

Erstmals schafft es der 23-Jährige in den A-Team-Kader seines Heimatlandes Nordmazedonien. In Gruppe J der WM-Qualifikation warten Liechtenstein auswärts und Wales daheim.

Toshevski spielt seit Sommer für die Kärntner, davor war er an den kroatischen Partnerklub Sibenik verliehen. In der laufenden Saison verbucht der Angreifer sechs Treffer und zwei Assists in 18 Spielen.