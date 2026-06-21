Der 21. Juni 1978 ist ein historischer Tag in der österreichischen Sportgeschichte - an jenem Tag ereignete sich bei der Fußball-WM in Argentinien nämlich das "Wunder von Cordoba".

Über den 3:2-Sieg Österreichs gegen unseren Lieblingsnachbarn redet man hierzulande immer noch gerne - in Deutschland, wo das Spiel die "Schmach von Cordoba" genannt wird, eher weniger.

Anlässlich des 48. Jahrestags haben wir die besten Bilder des Spiels für euch gesammelt: