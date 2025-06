Wie geht es Guido Burgstaller in der Fußballpension?

Seit einigen Wochen gilt die Karriere des Stürmers als beendet. Im Europacup-Playoff gegen den LASK gelang dem Ex-Nationalspieler sogar noch ein Treffer zum Abschied.

Doch wie geht es nun für den 36-Jährigen weiter? Gar kein Fußball, Unterhaus oder vielleicht ein Engagement als Funktionär - im Rahmen des Charity-Golfturniers im Grazer Golfclub Thalersee hakte LAOLA1 über die Zukunft des Ex-Rapidlers und sein aktuelles Leben nach.

Ob der Kärntner den Sport bereits vermisst? "Grundsätzlich noch nicht, nein", so Burgstaller. Jetzt heißt es erst einmal Abschalten, zur Ruhe kommen.

Über das Golf-Event in der Steiermark sagt er: "Ich bin froh, dass ich bei so einer guten Aktion dabei sein darf. Es macht einfach Spaß." Ein Teil des gesammelten Betrags wird an die Angehörigen der Opfer des schrecklichen Amoklaufes in Graz gespendet.

"Ausschließen tue ich gar nichts"

Vor einigen Tagen kursierte um den einstigen Torjäger das Gerücht, dass er womöglich im Kärntner Unterhaus weiterhin die Fußballschuhe schnüren könnte.

Auf Nachfrage stellte er klar: "Nein, da ist nichts dran. Das habe ich auch in Zukunft nicht vor." Selbst aktiv wird der Kärntner im Fußball als Spieler also nicht mehr sein. Jedoch gibt es freilich andere Funktionen, die viele Ex-Profis nach ihrer Karriere bekleiden.

Könnte "Burgi" in Zukunft also vielleicht als Trainer oder Funktionär in den Sport zurückkehren? "Ausschließen tue ich gar nichts. Natürlich will ich im Fußball bleiben. Ich mache mir gerade Gedanken für Gespräche und dann werden wir sehen, was für alle Beteiligten am besten passt", verrät er.

Ob das beim SK Rapid sein könnte? Sportdirektor Markus Katzer kündigte jedenfalls bereits an, den 36-Jährigen in Hütteldorf halten zu wollen.

