RL: Austria Salzburg und Imst marschieren weiter, Wels patzt

Imst bleibt in der Regionalliga West an der Tabellenspitze, ein Tor von Rossetti in der 40. Minute sichert den 1:0-Auswärtssieg über Kuchl. Gleich dahinter lauert punktegleich Austria Salzburg, die "Violetten" gewinnen ebenfalls auswärts gegen Hohenems mit 2:0, die Tore besorgen Schiedermayer (45.) und Schmitzberger (80.).

Viele Tore erleben die Zuseher in Bischofshofen, die Heimmannschaft gewinnt dabei gegen Dornbirn mit 4:3. Siege gibt es auch für Wals-Grünau über Lauterach (1:0) und die Altach Juniors über Röthis (2:0). Kufstein und Schwaz trennen sich torlos.

Wels verliert in Oedt, Sportklub gewinnt

In der 19. Runde der Regionalliga Mitte rutscht Spitzenreiter Hertha Wels bei Oedt aus, ein Doppelpack von Alukwu (15., 39.) beschert den Welsern die fünfte Saisonniederlage. Die WAC Amateure schlagen Treibach mit 2:1 und kommen trotz Platz fünf auf drei Punkte an Wels heran, St. Anna/Aigen gewinnt gegen Vöcklamarkt mit 4:3.

In der Regionalliga Ost verliert die von Toni Polster gecoachte Wiener Viktoria mit 0:2 gegen die Sportunion Mauer, der Wiener Sportklub ist dagegen in Leobendorf erfolgreich (3:1).