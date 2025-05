Austria Salzburg steht kurz vor der Meisterschaft in der Regionalliga West.

In der 27. Runde der dritthöchsten Spielklasse Österreichs feiern die "Veilchen" vor eigenem Publikum einen 6:0-Kantersieg gegen den SC Röthis, der damit fix in die Viertklassigkeit absteigt.

Savic (36.) eröffnet in der ersten Halbzeit den Torreigen und schnürt in der zweiten Hälfte (58.) den Doppelpack. Selbiges macht auch Akpara (85./90.+3), dem dieses Kunststück in der Schlussphase gelingt. Eder (49.) und Zottl (90.+1) schreiben sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Mauer siegt in Regionalliga Ost

Im Parallelspiel ringt die Zweitvertretung des SCR Altach den SV Kuchl mit 3:2 nieder, VfB Hohenems und SVG Reichenau trennen sich in einer unterhaltsamen Partie mit 4:2. SK Bischofshofen siegt mit 4:1 über FC Lauterach, FC Dornbirn remisiert torlos gegen FC Kitzbühel (das Tor des Jahres eines Ex-LAOLA1-Redakteurs >>>).

In der Regionalliga Ost gewinnt Sportunion Mauer mit 2:0 beim SV Leobendorf und bleibt somit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.

Das Regionalliga-Mitte-Duell zwischen USV St. Anna und dem SV Wildon endet mit 3:1. Für Wildon ist das ein Rückschlag im Abstiegskampf, die Steirer liegen zwei Runden vor Schluss drei Punkte hinter dem rettenden 14. Platz.

