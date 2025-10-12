Die One-Match-Wonder des ÖFB-Teams

Wenn man sein Debüt für das Nationalteam feiert, geht für die meisten Kicker ein Lebenstraum in Erfüllung. So auch für Nikolaus Wurmbrand, der bei seiner ÖFB-A-Team-Premiere gegen San Marino auf Anhieb mit einem Tor anschreiben konnte.

Nicht ideal ist es in vielen Fällen, wenn dem ersten Länderspiel keine weiteren folgen (auf was wir bei Wurmbrand natürlich nicht hoffen). Davon gab es in der ÖFB-Geschichte allerdings viele Beispiele. Die LAOLA1-Zeitreise zeigt eine Auswahl von ihnen - in alphabetischer Reihenfolge:

Sonntag: WM-Qualifikation, Rumänien - Österreich ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>