Auch wenn das Wort "Pflichtsieg" im Fußball mittlerweile verpönt ist, am Dienstag hat es seine Berechtigung. Österreichs Nationalmannschaft geht als haushoher Favorit in das Auswärtsspiel der WM-Qualifikation in Serravalle gegen San Marino - ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Alles andere als ein voller Erfolg über den Letzten der FIFA-Weltrangliste wäre eine herbe Enttäuschung.

Die Auswahl aus dem Kleinstaat hält nach drei Partien bei null Punkten und 1:8 Toren, das ÖFB-Team reist nach dem 2:1-Heimsieg über Rumänien mit zusätzlichem Selbstvertrauen an.

Tabelle der Gruppe H >>>

San Marino gegen Österreich im LIVE-Ticker:

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich