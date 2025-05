Nach Matthäus-Kritik: ÖFB-Star stellt sich hinter Alaba

Aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme könnte die Zeit von David Alaba bei Real Madrid bereits in diesem Sommer zu Ende gehen.

Gerüchte, wonach der ÖFB-Kapitän zum FC Bayern München zurückkehren konnte, machten in Deutschland die Runde. Auch aus Saudi-Arabien soll es Interesse am 32-jährigen Wiener geben (zum Nachlesen >>>). Lothar Matthäus äußerte kürzlich grundsätzliche Zweifel, ob Alaba nochmal auf Topniveau spielen könne. Er würde dem FC Bayern München von einem Transfer abraten, da seine Zeit vorbei ist.

Die Aussage hat medial für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat David Alaba mit ÖFB-Teamkollege Kevin Danso einen prominenten Fürsprecher gefunden.

Danso: "Wird zeigen, dass er noch auf diesem hohen Niveau spielen kann"

In der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" brachte der frischgebackene Europa-League-Sieger sein Unverständnis über die Aussage des deutschen Welt- und Europameisters zum Ausdruck: "Das finde ich nicht in Ordnung, so etwas nach so einer großen Verletzung zu sagen", betont der 26-Jährige.

Man müsse Alaba die nötige Zeit geben, wieder fit zu werden. Wenn das geschieht, dann wird der ÖFB-Kapitän es "jedem zeigen, dass er noch immer auf diesem hohen Niveau spielen kann". Auch an eine Rückkehr in die Nationalmannschaft glaubt Danso. Der 32-Jährige spiele dort "eine sehr wichtige Rolle, weil er einfach ein Top-Profi, ein Top-Spieler ist", so die Einschätzung des 24-fachen ÖFB-Teamspielers.

