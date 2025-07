Altach zieht in Überzahl sicher in 2. Cup-Runde ein

Der SCR Altach zieht mit einem sicheren 4:1-Erfolg beim SC Hirschwang in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups ein.

Die Vorarlberger gehen durch ein Mustapha-Tor bereits in der sechsten Minute in Führung - der Goalgetter nützt einen Defensiv-Fehler in der Abwehr aus.

Altach drückt gegen die Niederösterreicher, die in der 2. Landesliga Ost spielen, weiter aufs Gas. Die Gastgeber schwächen sich zudem selbst. Stürmer Libor Zondra sieht nach einem Ellbogeneinsatz gegen Koller die Gelb-Rote Karte (37.).

Sechs Minuten später erhöht Diawara nach einem Getümmel im Strafraum das 2:0.

Nach Seitenwechsel macht es Joker Krasniqi mit dem Anschlusstreffer kurzzeitig spannend (49.). In Minute 61 stellt Ingolitsch mit einem unhaltbaren Distanzschuss aber den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzt schließlich Estrada (88.).

Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26