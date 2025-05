Zwei Debütanten! Nagelsmann nominiert Nations-League-Kader

Gastgeberland Deutschland hat den Kader für das anstehende Final-Four-Turnier der Nations League bekanntgegeben.

Mit Nick Woltemade vom VfB Stuttgart und Tom Bischof von der TSG Hoffenheim gibt es zwei Debütanten im Kader. Die Nominierung von Shootingstar Woltemade wurde zuvor bereits angekündigt. Viel überraschender ist dagegen die Einberufung von Bischof.

Der Neuzugang der Bayern war in dieser Saison einer der wenigen Lichtblicke bei Ilzer-Klub Hoffenheim. Bischof, der meistens im Zentralen Mittelfeld spielt, kam in der Saison 2024/25 auf fünf Tore und zwei Vorlagen in 31 Bundesligaspielen.

Neun Spieler feiern Comeback

Serge Gnabry, Robin Gosens, Waldemar Anton, Niclas Füllkrug, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic und DFB-Einser-Torhüter Marc-André ter Stegen waren allesamt bei den letzten spielen gegen Italien nicht im Kader und feiern nun ihr Comeback.

Verzichten muss Deutschland dagegen unter anderem auf Jamal Musiala und Abwehrchef Antonio Rüdiger. Beide sind nach Verletzungen nicht rechtzeitig fit geworden.

Im Halbfinale am 4. Juni trifft Deutschland auf Portugal. Im Finale würde dann entweder Frankreich oder Europameister Spanien warten.

Unsere 26 für das Final 4 in der Nations League 🇩🇪#dfbteam pic.twitter.com/oO6dMK9rVq — DFB-Team (@DFB_Team) May 22, 2025