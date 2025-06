Yamal gegen Dembele: Nicht nur ein Nations-League-Duell

Europameister Spanien strebt in der UEFA Nations League die Titelverteidigung an.

Vor dem Halbfinal-Duell der Iberer mit Frankreich am Donnerstag (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Stuttgart stehen zwei Akteure im Mittelpunkt, die sich gute Aussichten auf den Gewinn des Ballon d'Or machen können.

Spaniens Jungstar Lamine Yamal überzeugte in der vergangenen Saison mit Toren und spielerischer Klasse ebenso wie Champions-League-Sieger Ousmane Dembele aufseiten der Franzosen. 21 Tore in 29 Spielen in der Ligue 1, dazu acht Treffer in der Champions League - für Dembele lief es in den vergangenen Monaten prächtig.

Mit Paris Saint-Germain jubelte der 28-Jährige gar über ein "Quadruple" - den Gewinn der Königsklasse, der Meisterschaft, des Coupe de France sowie der Trophee des Champions, des französischen Supercups.

Schont Deschamps die PSG-Stars?

Dembele gelang es, das Image des Problemprofis abzuschütteln. Von der UEFA wurde er zum Spieler der Saison gekürt. Nun soll er auch in Frankreichs Team den Anführer geben.

Ob er diese Rolle auch in Stuttgart übernehmen kann, bleibt aber fraglich. Nach dem Triumph mit PSG folgten Partytage für die insgesamt fünf französischen Teamspieler im Kader. Es wird erwartet, dass Didier Deschamps den im Finale von Beginn an eingesetzten Dembele und Desire Doue im Halbfinale noch eine Pause gönnt.

Richten könnte es in der Neuauflage des EM-Halbfinales 2024 - das mit einem spanischen 2:1-Sieg endete - immerhin auch Kylian Mbappe oder der bei Bayern München spielende Michael Olise.

Qualität ist im französischen Aufgebot genug vorhanden. "Sie haben vielleicht ein paar Spieler, die frischer sind. Aber meine Mannschaft hat immer die Angewohnheit, ein starkes Kollektiv zu bilden", meinte Deschamps. Man werde sicher nicht "mit wehender weißer Flagge" ins Spiel gehen, merkte er an.

Schier unbesiegbare Spanier setzen auf Flügelzange

Bei den bereits 18 Spiele ungeschlagenen Spaniern wird wohl niemand geschont. In der Abwehr wird neben Pau Cubarsi der kürzlich für fast 60 Millionen Euro zu Real gewechselte Dean Huijsen erwartet.

Ganz vorne sollen es Yamal und Nico Williams richten. Die junge Flügelzange aus Barcelona und Bilbao ist Spaniens Vorzeigepart. Vor allem der 17-jährige Yamal flößt auch Deschamps Respekt ein. "Ich habe noch kein Team gesehen, das eine wirkliche Lösung gefunden hat, ihn zu stoppen", meinte der Franzose.

Nach seinen Vorstellungen bei Spaniens Meister kann sich Yamal gute Chancen auf den Gewinn des im Herbst vergebenen Ballon d'Or ausrechnen. Ein Nations-League-Erfolg würde ein zusätzlicher Pluspunkt sein.

Das direkte Duell mit Frankreichs Dembele wollte der Teenager nicht als entscheidend bewerten. "Wem würde man den Ballon d'Or geben - dem besten Spieler des Jahres oder dem, der am Donnerstag gewinnt?", sagte Yamal. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen. Aber wie auch immer, ich würde den besten Spieler des Jahres wählen."

Eine besondere Rückkehr nach Stuttgart erwartet auch Marc Cucurella. Das ungeahndete Handspiel des spanischen Linksverteidigers im EM-Viertelfinal-Krimi gegen Deutschland (2:1 n.V.) löste damals landesweite Empörung aus.

Der Chelsea-Profi wurde im EM-Halbfinale und -Finale von deutschen Fans ausgepfiffen. "Ich bin darauf vorbereitet, wieder ausgebuht zu werden", kündigte Cucurella nun an - und gab sich dabei gelassen.

