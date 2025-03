Irres Finish! Herber Dämpfer für Atletico im Titelkampf

Atletico Madrid muss am Sonntagnachmittag in der 27. Runde der spanischen La Liga einen bitteren Rückschlag im Titelkampf hinnehmen.

Nach einem verwandelten Elfmeter von Alexander Sorloth (75.) liegt die Truppe von Trainer Diego Simeone bei Getafe beinahe bis zum Ende der regulären Spielzeit mit 1:0 in Führung, am Ende setzt es dann aber doch eine 1:2-Niederlage.

Zu Beginn der späten Atletico-Tragödie steht ein Ausschluss: Angel Correa kommt in einem Zweikampf an der Mittellinie zu spät und sieht nach VAR-Überprüfung wegen seines rüden Einstiegs die glatt Rote Karte (88.). Kurz nach Wiederbeginn drückt Mauro Arambarri nach einem hohen Pass in den Atletico-Strafraum etwas glücklich den Ball über die Linie (89.).

Nur vier Minuten später folgt die komplette Wende: Diego Rico zieht vom 16er ab, Arambarri fälscht den Ball aus abseitsverdächtiger Position unhaltbar für Goalie Oblak zum 2:1 für Getafe ab (93.).

Atletico wirft zwar noch einmal alles nach vorne, auch nach elf Minuten Nachspielzeit will aber kein weiterer Treffer mehr gelingen. Damit verpassen die Rojiblancos den Sprung an die Tabellenspitze und liegen weiterhin einen Punkt hinter dem FC Barcelona zurück, der allerdings eine Partie weniger ausgetragen hat. Zwei Punkte hinter Atletico liegt Stadtrivale Real, der noch am Sonntag daheim auf Rayo Vallecano trifft (LIVE-TICKER).