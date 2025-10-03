Suche
    Sorge beim FC Barcelona! Youngster muss erneut pausieren

    Die späte 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Paris St. Germain hat für die Katalanen ein Nachspiel.

    Sorge beim FC Barcelona! Youngster muss erneut pausieren Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Lamine Yamal ist schon in seinen jungen Jahren einer der absoluten Leistungsträger beim FC Barcelona

    Doch schon bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit, macht ihm die eigene Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. 

    Nach dem Champions League-Duell mit Paris St. Germain wird eine Verletzung am Schambein wieder akut. Wie Barcelona am Freitagnachmittag bekannt gibt, fällt Yamal zwei bis drei Wochen aus. 

    Bereits im September verpasste der 18-Jährige vier Partien aufgrund seiner Schambeinverletzung. In seinen fünf Matches in dieser Saison schrieb Yamal zwei Tore und drei Asissts an. 

