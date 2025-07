Nach Degradierung: Flüchtet ter Stegen zu Pep Guardiola?

Nach mehr als zehn Jahren bahnt sich ein Abschied von DFB-Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona an.

Der 33-jährige Deutsche wurde von Cheftrainer Hansi Flick jüngst zur Nummer drei degradiert und spielt in den Planungen der Katalanen keine Rolle mehr. Da ter Stegen vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026, wo er als Nummer eins ins Turnier gehen wird, Spielpraxis benötigt, soll der langjährige Barca-Keeper aktuell seine Optionen ausloten.

Ederson-Nachfolger bei City?

Einen Ausweg könnten ihm neben dem bereits länger gehandelten türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul nun Manchester City und Pep Guardiola bieten.

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, sollen die "Sky Blues" an einer Verpflichtung des Deutschen Interesse zeigen. Er könnte im Norden Englands auf Ederson folgen, der mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird.

Zu lange dürfen sich Guardiola und Co. aber nicht Zeit lassen. Barcelona möchte die Personalie laut "AS" möglichst bald klären, um vor der bevorstehenden Asien-Tour Planungssicherheit zu haben.

Trotz Vertrags bis 2028 würde man ter Stegen keine Steine in den Weg legen. Bis dahin steht der Goalie allerdings vor einem ungewissen Sommer - der auch seine Rolle bei der WM 2026 beeinflussen könnte.