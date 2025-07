Wechsel steht bevor: Müller mit MLS-Klub einig

Thomas Müller steht kurz vor dem Wechsel in die Major League Soccer.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, soll sich der 35-Jährige mit den Vancouver Whitecaps einig sein. Laut "Sky Sport" soll der ehemalige DFB-Teamspieler am 1. August einen Vertrag bis Ende 2026 in Kanada unterschreiben. Es wären nur noch Details zu klären.

Indes habe sich der kanadische MLS-Klub mit dem FC Cincinnati, der die Discovery Rights am Deutschen besessen hat, auf eine gestaffelte Überweisung der 400.000 US-Dollar geeinigt.

Die Whitecaps (Gründung 2009) sind seit 2011 Teil der MLS und liegen momentan auf Rang zwei der Western Conference, bei einem Spiel weniger als Spitzenreiter San Diego FC.

🚨🇨🇦 Thomas Müller to Vancouver Whitecaps, here we go! Deal done for German legend to join MLS side.



Two year deal in place for Müller who won’t retire and starts new chapter in MLS as he wanted.



Deal agreed as @TomBogert and BILD reported, Müller said yes today. pic.twitter.com/ff9eA9yksA