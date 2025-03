Jan Vertonghen hört auf.

Der 37-jährige Belgier wird mit Saisonende seine aktive Profikarriere beenden.

Das verkündet der langjährige Tottenham-Verteidiger am Dienstag über die sozialen Kanäle seines Vereins RSC Anderlecht.

"Ich habe gemerkt, dass es härter und härter wird, nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training. Körperlich bereit zu sein, zu zeigen, was ich zeigen will, der Spieler zu sein, der ich sein will", erklärt der Routinier seine Beweggründe. In seinem letzten Jahr wolle er mit Anderlecht nun noch einmal reüssieren - und im Bestfall den Meistertitel holen.

Dauerbrenner und Tottenham-Legende

Verthongen ist Rekordspieler Belgiens - 157 Spiele absolvierte er im Trikot der "Roten Teufel", nahm an drei EM- und drei WM-Endrunden sowie Olympia 2008 teil.

Der Abwehr-Haudegen durchlief die Nachwuchsschmiede Ajax Amsterdams und spielte im Laufe seiner Karriere außerdem für RKC Waalwijk, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon und RSC Anderlecht.

Die meisten Spiele absolvierte er jedoch für die Spurs aus London. Erst vor einigen Wochen verkündete mit Toby Alderweireld ein weiterer Abwehr-Routinier Belgiens sein nahendes Karriereende (alle Infos >>>).

