ÖFB-Goalie Pentz wahrt mit Bröndby Europacup-Chance

ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz spielt mit Bröndby IF im Liga-internen Playoff um die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Am letzten Spieltag der dänischen Superliga belegt die Elf aufgrund eines 3:2-Siegs bei Aarhus GF den entscheidenden dritten Platz.

Die Gäste gehen durch Suzuki (9.) in Front, Molgaard (13.) und Anderson (31.) drehen allerdings das Spiel. Kurz vor der Pause egalisiert Nartey (44.) den Spielstand, nach der Halbzeit zieht Vallys (52.) den Sieg auf die Seite Bröndbys.

Am 29. Mai wird Bröndby gegen Silkeborg IF (Sieger der Abstiegsgruppe) um den Einzug in die Europacup-Qualifikation spielen.