Herzerkrankung: 16-jähriges Talent muss Karriere beenden

Das 16-jährige Abwehrtalent Ben Dumigan von Cork City FC kann seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen.

Der junge Innenverteidiger stand vor einem Wechsel von Irland nach Deutschland zur TSG Hoffenheim. Doch Ende Jänner wurde bei den medizinischen Untersuchungen eine Herzerkrankung festgestellt.

Die Ärzte diagnostizierten eine hypertrophe Kardiomyopathie (HCM). Bei der meist erblich bedingten Krankheit kommt es zu einer asymmetrischen Verdickung der Muskulatur der linken Herzkammer.

Dumigan werde ein langes und gesundes Leben führen und könne moderaten Sport betreiben, wie der Cork City FC in einer Aussendung schreibt. Beim Ausüben von Leistungssport wie Fußball könne es jedoch zu einer potenziell tödlichen Herzrhythmusstörung kommen.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich in einem so jungen Alter meinen Rücktritt vom Fußball verkünden muss", sagte der irische Jugendnationalspieler.

"Die Diagnose war ein Schock, und die letzten Wochen waren eine große Herausforderung. Auch wenn ich nie wieder Fußball spielen kann, hat mir die Diagnose vielleicht das Leben gerettet, und dafür bin ich sehr dankbar."

Liam Kearney, Akademieleiter von Cork City FC, sicherte Dumigan die Unterstützung des Klubs zu und sagte: "Unsere Gedanken sind in dieser sehr schwierigen Zeit bei ihm, aber ich bin sehr beeindruckt von der positiven Einstellung und dem Durchhaltevermögen, das Ben im Umgang mit dieser Nachricht gezeigt hat; Qualitäten, die ihm zweifellos auch in Zukunft zugutekommen werden."

