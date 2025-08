Bislang erweist sich ÖFB-Teamstürmer Raul Florucz als Goldgriff für den belgischen Meister Saint-Gilloise!

Der 24-Jährige, der schon in der Vorwoche gegen Royal Antwerpen erstmals für seinen Neo-Klub treffen konnte, erzielt in Runde zwei der Jupiler League beim 5:0-Erfolg über OH Leuven einen Doppelpack.

In der zweiten Hälfte macht er in rund zehn Minuten die Treffer zum 3:0 (48.) und 4:0 (59.). Somit hält er nach zwei Saisonspielen bei drei Toren.

Ex-Sturm-Keeper Kjell Scherpen, seit diesem Sommer ebenfalls bei Saint-Gilloise, sitzt auf der Ersatzbank.