FIFA-Boss Gianni Infantino sieht gute Chancen für den Fußball, in den USA zur Topsportart aufzusteigen.

Dieses ambitionierte Ziel genieße beim Fußball-Weltverband höchste Priorität, sagte Infantino laut dem Online-Portal The Athletic bei einem Fan-Event in New York am Rande der Klub-WM.

Die Major League Soccer (MLS) werde in "drei bis vier, maximal fünf Jahren zu den Top-Ligen der Welt gehören. "Und ich kann Ihnen sagen, warum - weil ich jetzt hier bin", tönte der Schweizer.

Infantino will Auf- und Abstiege

Anders als in vielen Ländern der Welt steht der Fußball in den USA im Schatten anderer Sportarten, allen voran American Football, Baseball und Basketball.

Das möchte Infantino mittelfristig ändern. Seiner Ansicht nach müssten nur ein paar Dinge verändert werden, etwa Auf- und Abstieg im Ligen-System eingeführt werden.

Das wäre jedoch eine revolutionäre Veränderung gegenüber dem Modus, nach dem große Sport-Ligen in den USA seit jeher funktionieren und der diese auch wirtschaftlich so erfolgreich machte.

Zudem umfasst die MLS neben den USA auch kanadische Teams, was bei Auf- und Absteigern zahlreiche Fragen aufwerfen würde.