Marko Arnautovic ist beinahe Opfer von Einbrechern geworden.

Am späten Samstagabend versuchten maskierte Diebe in seine Villa in der Provinz Como einzudringen, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Sonntag berichtete.

Die Einbrecher griffen dabei Sicherheitsleute an und verletzten einen schwer an der Schulter. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weder Arnautovic noch seine Familie waren zur Zeit der Tat im Haus, sie sollen im Ausland auf Urlaub weilen.

Diebe flohen nach Auseinandersetzung mit Wachleuten

In der Villa von Österreichs Teamstürmer befand sich demnach ein philippinisches Ehepaar, das mit der Aufsicht über das Haus betraut war. Als sie den Einbruchsversuch bemerkten, verbarrikadierten sie sich und riefen sofort die Polizei, die wenige Minuten später eintraf.

Laut ANSA flohen die Diebe, nachdem sie sich eine heftige Auseinandersetzung mit den Wachleuten geliefert hatten, unverrichteter Dinge.

Die Polizei wertet nun Zeugenaussagen und Videomaterial aus, die Suche nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Es bestehe der Eindruck, dass die Diebe nicht wussten, dass es sich um die Villa von Arnautovic handle.

Sie wurden demnach von den Sicherheitsleuten überrascht, schrieb die ANSA. Arnautovic hatte sich kürzlich von Inter Mailand verabschiedet und ist derzeit ohne Verein. Wo der 35-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist offen.