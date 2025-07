AS Rom hat sich in der Offensive verstärkt. Das 20-jährige Mittelstürmer-Talent Evan Ferguson kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion und soll die "Giallorossi" zurück in die Champions League bringen.

Die Leihgebühr beträgt ungefähr drei Millionen Euro und die Italiener sicherten sich auch eine Kaufoption in Höhe von 37 Millionen Euro. Sollte diese gezogen werden, wäre der Ire der drittteuerste Transfer in Roms Vereinsgeschichte.

Der 20-jährige verbrachte seine bisherige Profilaufbahn in der englischen Premier League und lief dort überwiegend für Brighton und ein halbes Jahr für West Ham United auf. Für die "Hammers" blieb er in acht Einsätzen torlos, während er für Brighton 17 Tore in 80 Partien beisteuern konnte.

