Paris St. Germain surft weiter auf Erfolgswelle

Paris St. Germain holt am 26. Spieltag in der Ligue 1 gegen Olympique Marseille den 18. Sieg im 20. Spiel im Jahr 2025.

Der französische Meister dominiert die Partie von Beginn an. Folgerichtig fällt in der 17. Minute das 1:0 für PSG. Dembele nimmt einen weiten Pass von Fabian an und spielt seine Gegenspieler aus. Danach braucht er nur noch ins leere Tor einschieben.

Noch vor der Pause fällt das 2:0 für die Hauptstädter. Wieder glänzt Fabian als Vorbereiter. Er legt quer auf Mendes, der den Ball nur über die Linie drücken muss (42.).

Nach der Pause wird Marseille aktiver und belohnt sich prompt. Gouiri nutzt eine Unachtsamkeit der Pariser Defensive und verkürzt vorübergehend auf 1:2 (51.).

Dann bringt sich Marseille aber selbst um alle Chancen. Lirola drückt den Ball im Zentrum unbedrängt ins Netz (76.). Mit dem Sieg liegt PSG bereits 19 Punkte vor Marseille.