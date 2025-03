70 Prozent Ballbesitz: City erlebt trotzdem Rückschlag

Manchester City erlebt wieder einen Rückschlag in der Premier League!

Bei Nottingham Forest setzt es in der 28. Runde eine 0:1-Niederlage für die "Skyblues".

Die Partie verläuft in weiten Strecken, wie erwartet. Denn mit Forest trifft das Team mit dem im Durchschnitt geringsten Ballbesitz (39,7 Prozent) auf das Team mit dem meisten Ballbesitz (60,6 Prozent). In diesem Match hat City sogar zu 70 Prozent den Ball.

Eine Menge an Chancen kann man sich dadurch aber nicht kreieren. In Halbzeit eins kommt die Guardiola-Elf zwar hier und da zu Abschlüssen, die Hochkaräter fehlen aber. Auch Nottingham tut sich offensiv schwer, kommt zu selten ins Umschalten.

Hudson-Odoi mit dem Goldtor

Auch nach Wiederbeginn bleiben die Großchancen bei ManCity aus. Anders bei dem Team aus Nottingham. Natürlich ist es ein Umschaltmoment, der zum Tor führt. Hudson-Odoi wird per Steilpass aus der eigenen Hälfte in Szene gesetzt und startet bis in den Strafraum durch. Dort zieht er vom Fünfer ins kurze Eck ab, wo Ederson zwar dran ist, aber überwindet wird (83.)

Manchester City findet darauf keine Antwort mehr und bleibt dadurch mit 47 Zählern Vierter. Chelsea kann die "Skyblues" noch an diesem Spieltag überholen. Nottingham erhöht hingegen den Druck auf Arsenal, liegt nur drei Punkte auf den Zweiten zurück.