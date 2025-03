Liverpool-Star kurz vor Wechsel zu Real Madrid

Verliert der FC Liverpool einen Starspieler im Sommer?

Bereits seit Monaten ranken sich die Gerüchte über einen ablösefreien Transfer von Trent Alexander-Arnold zu Real Madrid. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano sollen die Verantwortlichen der Königlichen bereits ein offizielles Vertragsangebot dem Rechtsverteidiger unterbreitet haben.

Laut des britischen Senders "Talksport" soll Alexander-Arnold diesem mittlerweile zugestimmt haben. Weil sein Vertrag in Liverpool Ende Juni ausläuft, kostet er eigentlich keine Ablöse.

Ablöse aufgrund der Klub-WM?

Ob das so bleibt ist allerdings noch nicht gesichert. Geht es nach der "Sun" bietet der genaue Zeitpunkt des Wechsels den "Reds" nochmal die Chance, Geld mit dem Eigengewächs zu erzielen. Laut dem Bericht will Real den Engländer bereits ab 1. Juni verpflichten und nicht wie normal mit dem 1. Juli.

Der Grund: Am 15. Juni beginnt die Klub-WM in den USA und da soll Alexander-Arnold bestmöglich direkt dabei sein. Diese vorzeitige Verpflichtung soll Real eine Ablösesumme in Höhe von rund sechs Millionen Euro wert sein.

Alexander-Arnold schlug vergangene Woche das Liverpool-Angebot zur Vertragsverlängerung aus und könnte den Tabellenführer der Premier League nun verlassen. Der 26-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsteams und spielt seit 2016 für die Profis.

Diese Fußball-Stars sind ab Sommer 2025 ohne Vertrag