Glasner-Schützling nach Horror-Foul: "Mein Ohr war zerstört"

Es waren grausame Szenen, die sich im Achtelfinale des FA Cup ereigneten.

Beim Versuch eine Situation zu klären, eilte Liam Roberts, Keeper des Zweitligisten FC Millwall, aus seinem Tor, räumte jedoch Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta mit voller Wucht ab. Der 27-jährige Franzose erlitt eine schwere Kopfverletzung, seine Wunde musste anschließend mit 25 Stichen versorgt werden.

Im Interview mit "Sky Sports" sprach der Schützling von Oliver Glasner nun erstmals öffentlich über die Situation.

"Ich denke nicht, dass Liam morgens aufgewacht ist und sich vorgenommen hat, mir so eine Wunde zu verpassen", meinte der Franzose beschwichtigend und fügte an: "Wir stehen alle unter Druck und er wollte nur sein Bestes geben, aber zu viele Emotionen lassen dich verrückte Dinge tun. Es war einfach ein Fehler, daraus lernt man."

Der Gäste-Keeper habe ihn schon im Krankenhaus kontaktiert und "um Entschuldigung gebeten", so Mateta, der sich der Schwere der Verletzung im ersten Moment gar nicht bewusst war.

"Nachdem ich getroffen worden war, lag ich auf dem Boden und wartete auf die Rote Karte", schilderte der Franzose die Situation: "Danach wollte ich weitermachen. Der Mannschaftsarzt sah die Wunde, ich nicht. Ich dachte, es sei nur ein kleiner Cut, dabei baumelte mein Ohr."

Nach der Auswechselung setzte die Realisation ein: "Ich hatte Angst, dass ich Knochenbrüche oder Blut im Gehirn haben würde. Aber in Wirklichkeit war nur mein Ohr zerstört. Ein plastischer Chirurg kam und machte Fotos von meinem Ohr, die er mir aber nicht zeigen wollte, damit sie nicht in meinem Kopf bleiben", berichtete Mateta der französischen Sportzeitung "L'Équipe".

Der Fußball-Schuh des gegnerischen Torhüters hatte das Ohr so stark beschädigt, dass die Ohrmuschel von einem Schönheitschirurgen wieder hergestellt werden musste. "Es war völlig zerstört", so Mateta.

Mittlerweile ist Jean-Philippe Mateta bereits wieder ins Einzeltraining eingestiegen, ein Einsatz im FA-Cup-Viertelfinale gegen den FC Fulham am 29. März ist nicht ausgeschlossen.

Jean-Philippe Mateta sits down with Kaveh Solhekol in his first interview since his injury in the FA Cup. pic.twitter.com/24KJKkopIP