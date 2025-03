Kräftiges Lebenszeichen von Plymouth Argyle!

Der Klub von Austro-Cheftrainer Miron Muslic gewinnt in der 37. Runde der englischen Championship mit 2:1 und verkürzt damit den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze.

Entgegen des Spielverlaufs, bei dem sich die Gastgeber mehr Spielanteile erarbeiten können, geht Plymouth kurz vor der Pause durch Bundu in Führung (44.).

Im zweiten Abschnitt erhöht Plymouth schließlich durch Hardie kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 (49.). Danach drückt Portsmouth zwar weiter voll an, schafft es trotz Roter Karte für Plymouths Sorinola (86.) allerdings nicht mehr ganz heran.

Denn der Anschlusstreffer in Minute 90 durch Aouchiche kommt, trotz elfminütiger Nachspielzeit, zu spät. So bleibt es am Ende bei drei wichtigen Punkten für die Muslic-Elf, der als Tabellenschlusslicht nun drei Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen.

