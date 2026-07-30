Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

Ab Freitag rollt auch in Spanien wieder der Ball!

La Liga startet, und mit dabei auch zwei Österreicher. Während David Alaba in seine vierte Saison bei Real Madrid geht, wird David Affengruber heuer erstmals in Spaniens höchster Spielklasse auflaufen.

Dem 24-jährigen Innenverteidiger gelang vergangene Saison mit dem FC Elche der Aufstieg, sein Debüt könnte kommenden Montag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) beim Heimspiel gegen Betis Sevilla folgen.

Wir haben uns vorab bereits angesehen, welche ÖFB-Kicker sonst noch in La Liga gespielt haben: