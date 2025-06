Gabriel Vidovic verlässt den FC Bayern München nach acht Jahren.

Das 21-jährige Offensivtalent wechselt zu Dinamo Zagreb. Laut "Transfermarkt" beträgt die Ablöse eine Million Euro.

Seit 2016 lief der in Augsburg geborene Kroate für die Münchner auf und absolvierte insgesamt acht Profieinsätze für den deutschen Rekordmeister. In den vergangenen Jahren wurde Vidovic unter anderem an Mainz 05 und Vitesse Arnheim ausgeliehen.

In der Saison 2023/24 kickte der kroatische U21-Teamspieler bereits für Dinamo. Zwei Jahre später kehrt er nach Zagreb zurück.

Freund: "Der richtige Zeitpunkt"

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hebt die Entwicklung des Spielers hervor: "Vidovic hat seine fußballerische Ausbildung an unserem FC Bayern Campus durchlaufen und sich dann auch über unser Leihkonzept kontinuierlich weiterentwickelt, indem er jede Herausforderung angenommen hat."

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt in seiner Karriere. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm sportlich wie persönlich weiterhin viel Erfolg", wird der Salzburger in der Pressemitteilung zitiert.

