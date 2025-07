Bayern-Transfer: Woltemade-Berater kritisiert VfB Stuttgart

Der FC Bayern hat Offensivspieler Nick Woltemade als Wunschziel für den Transfersommer erkoren. Doch der Deal wackelt.

Mit dem Spieler ist sich der deutsche Rekordmeister zwar einig, dessen Arbeitgeber, der VfB Stuttgart, erweist sich allerdings als hartnäckiger Verhandlungspartner. Die "Schwaben" sollen zwei Angebote der Münchner bereits abgelehnt haben und ein persönliches Treffen noch verweigern. Woltemades Berater Danny Bachman übt deshalb Kritik.

"Wenn ein Bundesliga-Rekordangebot von 55 Millionen Euro nicht einmal für ein gemeinsames persönliches Treffen reicht, stellt sich die Frage, was der VfB eigentlich für außergewöhnlich hält. Das war so nicht abzusehen", sagte Bachmann gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" über den Wechselpoker.

"Wollen ihn nicht abgeben"

Stuttgart-Boss Alexander Wehrle sagte zuvor in einem Interview, dass man den 23-jährigen DFB-Nationalspieler nicht abgeben wolle, sollte der FC Bayern nicht etwas "wirklich Außergewöhnliches" machen. Das bisherige Angebot, eine kolportierte Summe von 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung, reichte nicht.

"Wir wollen ihn ja gar nicht abgeben. Wir wollen mit ihm in die Saison gehen, er ist ein ganz wichtiger Spieler", betonte Wehrle erst kürzlich via "Sky". In Stuttgart besitzt der Stürmer noch einen Vertrag bis 2028. Eine Ausstiegsklausel ist darin nicht verankert.

