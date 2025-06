Spaniens Nationalspielerin Aitana Bonmati wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Das gibt der spanische Fußball-Verband am Sonntag bekannt.

Die zweifache Weltfußballerin (2023 und 2024) wurde aufgrund einer viralen Meningitis mehrere Tage im Krankenhaus behandelt und fehlte am Freitag bei Spaniens 3:1-Testspielsieg gegen Japan.

Bonmati soll in den nächsten Tagen zum Team stoßen, das am Donnerstag bei der Frauen-EM in der Schweiz im ersten Gruppenspiel auf Portugal trifft. Die weiteren Gegnerinnen sind Belgien und Italien.

Ob die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona im Turnierverlauf zum Einsatz kommen kann, ist aktuell noch ungewiss. Die 27-Jährige bedankte sich am Sonntag via Instagram für die Unterstützung in den letzten Tagen und schrieb: "Zum Glück läuft alles gut, ich hoffe, bald zurück zu sein."