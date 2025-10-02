Für Thomas Letsch und seine "Bullen" geht es am zweiten Spieltag der UEFA Europa League zum französischen Topteam Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Auftaktpartie endete für die Mozartstädter bitter. Aus einem lange geglaubten Remis wurde in der Nachspielzeit noch ein Sieg für die portugiesischen Gäste aus Porto.

Lyon ist derweil im Höhenflug, kämpft nach dem nur knapp vermiedenen Zwangsabstieg in der Liga nun wieder ganz vorne mit. Zudem gewann Lyon die erste Partie in der Europa League gegen Utrecht mit 1:0.

Für alle österreichischen Fußballfans gibt es gute Nachrichten: Das Spiel wird im Free-TV übertragen. "ServusTV" zeigt das Spiel live und kostenlos, auch auf "Sky" kann man das Spiel - allerdings kostenpflichtig - verfolgen.

