    Olympique Lyon Olympique Lyon OL Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
    Endstand
    2:0
    1:0, 1:0
    • Martin Satriano
    • Ruben Kluivert
    news

    Hier siehst du Olympique Lyon gegen Salzburg im Free-TV

    Die "Bullen" wollen nach dem missglückten Start in die Europa League nun erstmals punkten. Es geht nach Lyon. Hier siehst du die Partie live im TV:

    Hier siehst du Olympique Lyon gegen Salzburg im Free-TV Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Für Thomas Letsch und seine "Bullen" geht es am zweiten Spieltag der UEFA Europa League zum französischen Topteam Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Die Auftaktpartie endete für die Mozartstädter bitter. Aus einem lange geglaubten Remis wurde in der Nachspielzeit noch ein Sieg für die portugiesischen Gäste aus Porto.

    Lyon ist derweil im Höhenflug, kämpft nach dem nur knapp vermiedenen Zwangsabstieg in der Liga nun wieder ganz vorne mit. Zudem gewann Lyon die erste Partie in der Europa League gegen Utrecht mit 1:0.

    Für alle österreichischen Fußballfans gibt es gute Nachrichten: Das Spiel wird im Free-TV übertragen. "ServusTV" zeigt das Spiel live und kostenlos, auch auf "Sky" kann man das Spiel - allerdings kostenpflichtig - verfolgen.

    Olympique Lyon gegen Red Bull Salzburg im LAOLA1-LIVE-Ticker >>>

