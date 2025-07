Souveräne 2. Hälfte! Salzburg legt Grundstein für Aufstieg

Im Hinspiel der zweiten Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League zeigt Red Bull Salzburg zwei Gesichter. Nach Rückstand zur Pause gewinnt man nach einer Leistungssteigerung noch klar mit 4:1 bei Brann Bergen in Norwegen.

Die "Bullen" sind zu Beginn gut im Spiel, gewinnen einige Bälle in der gegnerischen Hälfte, können daraus aber kein Kapital schlagen.

Die Partie ist von Anfang an zerfahren, in der ersten Hälfte verteilt Schiedsrichter Sylwestrzak bereits vier gelbe Karten. Nach zehn Minuten klopft Gloukh erstmals mit einem dann doch harmlosen Abschluss an, dann wird Brann Bergen besser.

Zunächst verpasst Myhre noch, in der 20. Minute gelingt den Norwegern aber die Führung, wenn auch unter Mithilfe der Salzburger Defensive. Ein weiter Ball von Helland landet bei Magnusson, Rasmussen verschätzt sich dabei und wird abgeschüttelt, und der herausstürmende Schlager kommt auch zu spät - 1:0 für die Hausherren.

Danach ist das Spiel wieder zerfahren, Salzburg ist in der Offensive zu ungenau und defensiv passt die Abstimmung nicht immer. Erst kurz vor der Pause kommt Krätzig nach einem Eckball zu einer Doppelchance, scheitert aber zweimal am stark parierenden Torhüter Dyngeland.

Nene und Onisiwo drehen das Spiel

Im zweiten Durchgang zeigen sich die Bullen stark verbessert, zunächst werden Versuche von Gloukh und Nene noch abgeblockt, doch dann fällt der Ausgleich: Gloukh dribbelt sich schön durch die Abwehr, lupft auf zu Nene, der volley ins lange Eck abzieht (58.).

Salzburg jetzt mit der stärksten Phase des Spiels, Onisiwo hat in den nächsten drei Minuten gleich drei Möglichkeiten, die dritte nutzt er auch. Bei einer Flanke von Lainer kann er perfekt einspringen und erzielt per Flugkopfball die Führung für die Salzburger.

Spät wird es deutlich

In der Folge kommt Baidoo noch zu einer Chance, doch sein Schuss aufs kurze Eck geht nicht rein. Brann Bergen bäumt sich nochmal auf, doch nun ist die Defensive der "Bullen" sattelfest.

In der 88. Minute leitet der eingewechselte Neuzugang Kitano mit einem Schuss das dritte Tor ein, Dyngeland kann noch nach rechts abwehren, aber Vertessen staubt ab.

In der Nachspielzeit gibt es schließlich nach einem Handspiel im Brann-Strafraum Elfmeter, Kjaergaard macht den Sieg deutlich und sorgt damit vielleicht schon für eine kleine Vorentscheidung vor dem Rückspiel in einer Woche.

